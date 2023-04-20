У Харкові запустили феєрверк під час повітряної тривоги (відео)
Увечері 20 квітня під час повітряної тривоги у Харкові в районі станції метро “23 Серпня” запустили феєрверк.
Про це фотограф Павло Пахоменко повідомив МГ “Накіпело” та надав відео салюту.
У пресслужбі Управління патрульної поліції в Харківській області сказали МГ “Об’єктив”, що поки не мають такої інформації.
Відео: Павло Пахоменко
Відео: соцмережі
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Раніше правоохоронці повідомили про підозру 23-річному харків’янину, який запустив феєрверк у дворі житлового будинку на Салтівці увечері 14 лютого. Чоловікові інкримінують хуліганство (ч. 1 ст. 296) КК України, за що передбачено до 5 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 22:32;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 20 квітня під час повітряної тривоги у Харкові в районі станції метро “23 Серпня” запустили феєрверк.".