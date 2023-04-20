У Харкові запустили феєрверк під час повітряної тривоги (відео)

Увечері 20 квітня під час повітряної тривоги у Харкові в районі станції метро “23 Серпня” запустили феєрверк.

Про це фотограф Павло Пахоменко повідомив МГ “Накіпело” та надав відео салюту.

У пресслужбі Управління патрульної поліції в Харківській області сказали МГ “Об’єктив”, що поки не мають такої інформації.

Відео: Павло Пахоменко

Відео: соцмережі

Раніше правоохоронці повідомили про підозру 23-річному харків’янину, який запустив феєрверк у дворі житлового будинку на Салтівці увечері 14 лютого. Чоловікові інкримінують хуліганство (ч. 1 ст. 296) КК України, за що передбачено до 5 років тюрми.