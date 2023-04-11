ВР заборонила в Україні феєрверки. 290 нардепів проголосували «за»
Заборона на використання піротехніки, яку сьогодні оформила ВР, не поширюється на ЗСУ, Нацполіцію та ДСНС.
Салюти в Україні нарешті заборонять. За закон № 7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів сьогодні, 11 квітня, проголосували 290 народних обранців, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Новий закон регулює, що гучні звуки не повинні бути елементом свята чи розваги. Законопроект забороняє використання, продаж та передачу феєрверків, салютів та петард.
“Але! Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами. Скажу так, бо місто салюту – то Бєлгород “, – іронічно наголосив Гончаренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 16:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заборона на використання піротехніки, яку сьогодні оформила ВР, не поширюється на ЗСУ, Нацполіцію та ДСНС. ".