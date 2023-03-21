За феєрверк на честь коханої на Салтівці харків’янин може сісти в тюрму

Правоохоронці повідомили про підозру 23-річному харків’янину, який запустив феєрверк у дворі житлового будинку на Салтівці ввечері 14 лютого.

За святкування Дня всіх закоханих із піротехнікою чоловікові інкримінують хуліганство (ч. 1 ст. 296) КК України, за що передбачено до 5 років позбавлення волі, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.

Як інформували в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, правоохоронці знайшли чоловіка біля місця запуску салюту, поряд із ним лежали залишки використаної піротехніки. Харків’янин зізнався, що саме він запустив феєрверк, щоби вразити дівчину.



Фото: УПП у Харківській області

Нагадаємо, що салюти та феєрверки в Харківській області заборонені на час дії воєнного стану та ще 30 днів після його припинення. Таке розпорядження 30 грудня 2022 року підписав голова ХОВА Олег Синєгубов. Харків’яни утрималися від використання піротехніки в новорічну ніч.