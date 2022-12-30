Тепер офіційно. Синєгубов заборонив феєрверки на Харківщині
Наказ про заборону феєрверків на Харківщині опублікували сьогодні на сайті ХОВА.
Рішення Ради оборони Харківської області щодо заборони піротехніки підписав начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Заборонити на території Харківської області усім суб’єктам господарювання, незалежно від форми власності, фізичним та юридичним особам проведення салютів, феєрверків та інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів на час дії воєнного стану та 30 днів після його припинення», – йдеться у наказі.
Військовим адміністраціям населених пунктів і органам місцевого самоврядування вжити вичерпних заходів щодо виконання наказу.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 17:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наказ про заборону феєрверків на Харківщині опублікували сьогодні на сайті ХОВА.".