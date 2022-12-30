“Звуків вибухів і без феєрверків вистачає” – Терехов звернувся до харків’ян

Мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців Харкова не використовувати піротехніку у новорічну ніч та святкові дні.

“У ніч проти неділі ми всі з вами зустрінемо Новий рік. Я знаю, що ми звикли відзначати це свято як великими кампаніями, так і у родинному колі, весело та яскраво. Багато хто, попри заборону, котра діє з 2014 року, робив це з фейерверками. Звертаюся до вас, дорогі харків‘яни – цьогоріч обмежте себе у цій розвазі. На дворі війна, звуків вибухів нам і без фейерверків вистачає. Не слід лякати своїх сусідів розривами петард чи іншої піротехніки. Наш ворог і без того робить багато чого, аби зіпсувати нам новорічні та різдвяні свята“, – написав Терехов у Телеграмі.

Раніше начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко нагадав, що використання феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів на території України заборонено. Головний поліцейський регіону також повідомив, що комендантська година новорічної ночі буде такою ж, як і в будні дні, – з 23:00 до 5:00. У цей час на вулиці можна перебувати лише у випадку, якщо ви йдете до укриття під час повітряної тривоги, з собою мають бути документи.