У поліції визначилися з комендантською годиною в новорічну ніч у Харкові
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко розставив крапки над і в питанні тривалості комендантської години в новорічну ніч у Харкові.
“Дія комендантської години в Харківській області в ніч з 31 грудня на 1 січня збережеться, як у звичайні дні, і триватиме з 23:00 до 5:00 години. Вимоги комендантської години діятимуть незалежно від того, святковий чи будній день. Перебувати на вулиці та інших громадських місцях у цей період заборонено”, – написав Тимошко у Фейсбуці.
Він попередив, що поліцейські ретельно перевірятимуть порушників комендантської години та доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки.
“Виходити під час комендантської години можна лише в разі отримання сигналу про повітряну тривогу, щоб дістатися найближчого укриття.
При цьому обов’язково мати з собою документ, що посвідчує особу”, – нагадав Володимир Тимошко.
Також він наголосив, що використання феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів на території України заборонено. І попросив не ігнорувати повітряну тривогу у святкові дні.
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Тимошко запевнив, що поліція готова контролювати ситуацію в місті та області у святкові дні, щоб звести ризики до мінімуму.
“Ми розраховуємо на свідомість наших громадян, зокрема неухильне дотримання заходів безпеки”, – додав головний поліцейський області.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 15:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко розставив крапки над і в питанні тривалості комендантської години в новорічну ніч у Харкові".