В полиции определились с комендантским часом в новогоднюю ночь в Харькове

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко расставил точки над і в вопросе комендантского часа в новогоднюю ночь в Харькове.

«Действие комендантского часа в Харьковской области в ночь с 31 декабря на 1 января сохранится, как в обычные дни, и будет продолжаться с 23:00 до 5:00 часов. Требования комендантского часа будут действовать независимо от того, праздничный или будний день. Находиться на улице и других общественных местах в этот период запрещено», — написал Тимошко в facebook.

Он предупредил, что полицейские будут тщательно проверять нарушителей комендантского часа и доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки.

«Выходить во время комендантского часа можно только в случае получения сигнала о воздушной тревоге, чтобы добраться до ближайшего укрытия.

При этом обязательно иметь с собой документ, удостоверяющий личность», — напомнил Владимир Тимошко.

Также он подчеркнул, что использование фейерверков, петард, салютов и других пиротехнических средств на территории Украины запрещено. И попросил не игнорировать воздушную тревогу в праздничные дни.

Тимошко заверил, что полиция готова контролировать ситуацию в городе и области в праздничные дни, чтобы свести риски к минимуму.

«Мы рассчитываем на сознание наших граждан, в частности, неукоснительное соблюдение мер безопасности», — добавил главный полицейский области.