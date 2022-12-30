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«Звуков взрывов и без фейерверков хватает» — Терехов обратился к харьковчанам

Общество 08:53   30.12.2022
Оксана Горун
«Звуков взрывов и без фейерверков хватает» — Терехов обратился к харьковчанам

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей Харькова не использовать пиротехнику в новогоднюю ночь и праздничные дни.

«В ночь на воскресенье мы все с вами встретим Новый год. Я знаю, что мы привыкли отмечать этот праздник как крупными кампаниями, так и в кругу семьи, весело и ярко. Многие, несмотря на действующий с 2014 года запрет, делали это с фейерверками. Обращаюсь к вам, дорогие харьковчане, – в этом году ограничьте себя в этом развлечении. На дворе война, звуков взрывов нам и без фейерверков хватает. Не следует пугать своих соседей разрывами петард или другой пиротехники. Наш враг и так делает многое, чтобы испортить нам новогодние и рождественские праздники», — написал Терехов в telegram.

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Ранее начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко напомнил, что использование фейерверков, петард, салютов и других пиротехнических средств на территории Украины запрещено. Главный полицейский региона также сообщил, что комендантский час в новогоднюю ночь будет таким же, как и в будние дни, — с 23:00 до 5:00. В это время на улице можно находиться только в случае, если вы идете к укрытию во время воздушной тревоги, с собой должны быть документы.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 08:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей Харькова не использовать пиротехнику в новогоднюю ночь и праздничные дни".