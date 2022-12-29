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Харьковчане не смогут встретить Новый год в метро: концерт состоится вечером

Культура 19:58   29.12.2022
Елена Нагорная
Харьковчане не смогут встретить Новый год в метро: концерт состоится вечером

Концерт по случаю Нового года, который запланирован на станции метро «Университет» возле главной елки Харькова, начнется 31 декабря в 18:00 и продлится до 20:30, рассказали в пресс-службе Харьковского горсовета.

Сообщается, что в концерте примут участие харьковские артисты и музыкальная группа.

То есть, праздничные мероприятия в метро закончатся за два с половиной часа до начала комендантского часа, чтобы желающие посетить мероприятие смогли добраться после него домой.

Как пояснил МГ «Объектив» спикер метрополитена, советник городского головы Вячеслав Хитрин, встретить Новый год в подземке не удастся. По его словам, есть соответствующее распоряжение полиции, и вскоре после завершения концерта людей попросят покинуть станцию. С 7 декабря метро работает до 21:30.

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По данным мэрии, в 10:00 и в 12:30 на станции «Университет» будут показывать новогодний спектакль для детей «Белая колдунья Лединелла», а с 12:00 до 18:00 будет работать резиденция Святого Николая.

Напомним, что комендантский час в Харьковской области в ночь с 31 декабря на 1 января останется таким же, как в обычные дни, и будет продолжаться с 23:00 до 5:00 часов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 19:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Концерт по случаю Нового года, который запланирован на станции метро «Университет» возле главной елки Харькова, начнется 31 декабря в 18:00 и продлится до 20:30, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.".