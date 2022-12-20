Новый год в метро Харькова: концерт 31 декабря и программа других мероприятий

Праздничная программа по случаю встречи Нового года на станции метро «Университет» стартует в 18:00 31 декабря.

Об этом говорится в плане новогодних и рождественских мероприятий в Харькове, обнародованном пресс-службой горсовета.

Ежедневно с 20 по 26 декабря и со 2 по 7 января на платформе можно будет посмотреть костюмированную сказку для детей «Белая колдунья Лиденелла». В день планируется по два-три показа.

Домик святого Николая, который находится возле главной елки города там же, на станции, будет открыт для малышей ежедневно с 19 декабря по 7 января, с 12:00 до 18:00.

Также 25 декабря в метро запланирована театрализованная программа, посвященная встрече Рождества по Григорианскому календарю. Однако пока — без подробностей. В то же время известно, что празднование Рождества по Юлианскому календарю на станции начнется в 16:00 6 января.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что харьковчане смогут отпраздновать Новый год под землей. Но при одном условии: необходимо приехать на станцию «Университет» заранее — до наступления комендантского часа 31 декабря.