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Новый год в метро Харькова: концерт 31 декабря и программа других мероприятий

Культура 19:06   20.12.2022
Елена Нагорная
Новый год в метро Харькова: концерт 31 декабря и программа других мероприятий Фото: Василий Голосный

Праздничная программа по случаю встречи Нового года на станции метро «Университет» стартует в 18:00 31 декабря.

Об этом говорится в плане новогодних и рождественских мероприятий в Харькове, обнародованном пресс-службой горсовета.

Ежедневно с 20 по 26 декабря и со 2 по 7 января на платформе можно будет посмотреть костюмированную сказку для детей «Белая колдунья Лиденелла». В день планируется по два-три показа.

Домик святого Николая, который находится возле главной елки города там же, на станции, будет открыт для малышей ежедневно с 19 декабря по 7 января, с 12:00 до 18:00.

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Также 25 декабря в метро запланирована театрализованная программа, посвященная встрече Рождества по Григорианскому календарю. Однако пока — без подробностей. В то же время известно, что празднование Рождества по Юлианскому календарю на станции начнется в 16:00 6 января.

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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что харьковчане смогут отпраздновать Новый год под землей. Но при одном условии: необходимо приехать на станцию «Университет» заранее — до наступления комендантского часа 31 декабря.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 19:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Праздничная программа по случаю встречи Нового года на станции метро «Университет» стартует в 18:00 31 декабря.".