Продление комендантского часа на Новый год не исключено — Синегубов
Сейчас планируется, что на Новый год комендантский час в Харьковской области останется таким, как сейчас, но при изменении военной обстановки его могут продлить, рассказал в эфире национального телемарафона председатель ХОВА Олег Синегубов.
«По поводу праздников областная военная администрация будет решать вопрос о возможном изменении продолжительности комендантского часа. Потому что действительно для нас, прежде всего, безопасность наших граждан. Я считаю, город Харьков и Харьковская область уже дисциплинированы. И, действительно, на первом месте у нас именно ситуация с безопасностью. Там, где отпраздновать новогодние или рождественские праздники, я думаю, каждая семья решит. Наверное, в это время очень важно побыть именно со своими родными в своем доме», — отметил Синегубов.
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На уточняющий вопрос ведущей, будут ли комендантский час сокращать или же, наоборот, продлевать — председатель ХОВА ответил следующее: «Мы можем его продлить. Сейчас рассматривается вариант, который мы применяли на пасхальные праздники. Мы тогда ввели круглосуточный комендантский час. Такой опыт есть, мы прошли его достаточно успешно, и у нас не было никаких чрезвычайных происшествий. Однако пока не стоит такой вопрос. Мы все же планируем оставить коммендантский час в той продолжительности, которая есть сейчас. Однако не исключено при изменении военной обстановки, что мы изменим свое решение».
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 19:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас планируется, что на Новый год комендантский час в Харьковской области останется таким, как сейчас, но при изменении военной обстановки его могут продлить, рассказал в эфире национального телемарафона председатель ХОВА Олег Синегубов.".