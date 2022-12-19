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Продление комендантского часа на Новый год не исключено — Синегубов

Общество 19:37   19.12.2022
Елена Нагорная
Продление комендантского часа на Новый год не исключено — Синегубов

Сейчас планируется, что на Новый год комендантский час в Харьковской области останется таким, как сейчас, но при изменении военной обстановки его могут продлить, рассказал в эфире национального телемарафона председатель ХОВА Олег Синегубов.

«По поводу праздников областная военная администрация будет решать вопрос о возможном изменении продолжительности комендантского часа. Потому что действительно для нас, прежде всего, безопасность наших граждан. Я считаю, город Харьков и Харьковская область уже дисциплинированы. И, действительно, на первом месте у нас именно ситуация с безопасностью. Там, где отпраздновать новогодние или рождественские праздники, я думаю, каждая семья решит. Наверное, в это время очень важно побыть именно со своими родными в своем доме», — отметил Синегубов.

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На уточняющий вопрос ведущей, будут ли комендантский час сокращать или же, наоборот, продлевать — председатель ХОВА ответил следующее: «Мы можем его продлить. Сейчас рассматривается вариант, который мы применяли на пасхальные праздники. Мы тогда ввели круглосуточный комендантский час. Такой опыт есть, мы прошли его достаточно успешно, и у нас не было никаких чрезвычайных происшествий. Однако пока не стоит такой вопрос. Мы все же планируем оставить коммендантский час в той продолжительности, которая есть сейчас. Однако не исключено при изменении военной обстановки, что мы изменим свое решение».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 19:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас планируется, что на Новый год комендантский час в Харьковской области останется таким, как сейчас, но при изменении военной обстановки его могут продлить, рассказал в эфире национального телемарафона председатель ХОВА Олег Синегубов.".