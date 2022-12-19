Продовження комендантської години на Новий рік не виключено – Синєгубов

Наразі планується, що на Новий рік комендантська година в Харківській області залишиться такою, як зараз, але при зміні воєнної обстановки її можуть продовжити, розповів в етері національного телемарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Із приводу свят обласна військова адміністрація буде вирішувати питання щодо можливої зміни тривалості комендантської години. Тому що дійсно для нас, перш за все, безпека наших громадян. Я вважаю, місто Харків та Харківська область вже дисципліновані. І, дійсно, на першому місці у нас саме безпекова ситуація. Там, де відсвяткувати новорічні чи різдвяні свята, я думаю, кожна сім’я вирішить. Напевно, в цей час дуже важливо побути саме зі своїми рідними у своїй оселі”, – зазначив Синегубов.

На уточнююче питання ведучої, чи скорочуватимуть комендантську годину, чи, навпаки, продовжуватимуть – голова ХОВА відповів наступне: “Ми можемо її продовжити. Зараз розглядається варіант, як ми застосовувати на великодні свята тощо. Ми тоді ввели цілодобову комендантську годину. Такий досвід є, ми пройшли його досить успішно, і в нас не було ніяких надзвичайних подій. Однак наразі поки що не стоїть таке питання. Ми все ж таки плануємо залишити комендантську годину в тій тривалості, яка вона є наразі. Однак не виключено при зміні воєнної обстановки, що ми змінимо своє рішення”.