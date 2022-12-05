Live
  • Понеділок 05.12.2022
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.54
    • 🟢

Із 23:00 до 5:00: на Харківщині скоротили комендантську годину

Суспільство 17:15   05.12.2022
Олена Нагорна
Із 23:00 до 5:00: на Харківщині скоротили комендантську годину

На Харківщині скоротили комендантську годину. Відсьогодні вона триватиме з 23:00 до 05:00.

Як повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов, таке рішення ухвалене у відповідь на численні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної галузі.

Це рішення погодили із військовим керівництвом. Наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години. Умови комендантської години не змінилися: забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів” , – написав голова ХОВА.

Про те, що є пропозиція від бізнесу скоротити комендантську годину, Синєгубов повідомляв 30 листопада.

 

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:40
Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік села на Харківщині – Генштаб
17:49
Ситуація з вимкненнями світла на Харківщині. Оперативна інформація ХОВА
17:27
Ракетна атака: на Харківщині працювали ППО та авіація, влучань немає – ХОВА
15:16
У Харкові на Немишлі та ХТЗ, де була аварія, знову є тепло у будинках
13:02
У Харкові ремонтують будинки після обстрілів на ХТЗ та у Слобідському районі

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Із 23:00 до 5:00: на Харківщині скоротили комендантську годину»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 17:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині скоротили комендантську годину. Відсьогодні вона триватиме з 23:00 до 05:00.".