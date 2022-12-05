Із 23:00 до 5:00: на Харківщині скоротили комендантську годину

На Харківщині скоротили комендантську годину. Відсьогодні вона триватиме з 23:00 до 05:00.

Як повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов, таке рішення ухвалене у відповідь на численні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної галузі.

“Це рішення погодили із військовим керівництвом. Наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години. Умови комендантської години не змінилися: забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів” , – написав голова ХОВА.

Про те, що є пропозиція від бізнесу скоротити комендантську годину, Синєгубов повідомляв 30 листопада.