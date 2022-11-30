Синєгубов: є пропозиція скоротити комендантську годину на Харківщині
Є пропозиція від бізнесу змінити час комендантської години, повідомив в ефірі марафону начальник “Єдиних новин” Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Значно збільшилася інтенсивність обстрілів на Куп’янському напрямку, на жаль, страждає цивільне населення та інфраструктура. Тому пропозиції евакуації залишаються актуальними, зазначив Синєгубов.
Так само росіяни завдають постійних ракетних та артилерійських ударів по позиціях наших військових. Не можу говорити деталі, але ми також безперервно працюємо над укріпленням нової лінії фронту.
«Щодо комендантської години на Харківщині: є низка пропозицій від представників бізнесу, від громадян щодо зміни часу коменданської години – із 23.00 до 05.00 год. Аби триваліший час працювали продуктові магазини, транспорт, заклади сфери обслуговування. Ці пропозиції наразі розглядаємо разом із військовими та профільними службами», – повідомив Синєгубов.
Наша область отримала додаткові 20 млн грн на закупівлю дров для населення прифронтових територій. Це вже друга субвенція, вона вкрай необхідна, адже в деяких деокупованих громадах це єдине джерело опалення. В першу чергу забезпечуємо дровами незахищені верстви населення.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 14:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Є пропозиція від бізнесу змінити час комендантської години, повідомив в ефірі марафону начальник “Єдиних новин” Харківської ОВА Олег Синєгубов.".