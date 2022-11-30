Синегубов: есть предложение сократить комендантский час в Харьковской области

Есть предложение от бизнеса изменить время комендантского часа, сообщил в эфире марафона начальник «Единых новостей» Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Значительно увеличилась интенсивность обстрелов на Купянском направлении, к сожалению, страдает гражданское население и инфраструктура. Потому предложения эвакуации остаются актуальными, отметил Синегубов.

Так же россияне наносят постоянные ракетные и артиллерийские удары по позициям наших военных. Не могу говорить детали, но мы тоже непрерывно работаем над укреплением новой линии фронта.

«О комендантском часе в Харьковской области: есть ряд предложений от представителей бизнеса, от граждан по изменению времени коменданского часа — с 23.00 до 05.00. Чтобы более длительное время работали продуктовые магазины, транспорт, заведения сферы обслуживания. Эти предложения рассматриваем вместе с военными и профильными службами», — сообщил Синегубов.

Наша область получила дополнительные 20 млн грн на закупку дров для населения прифронтовых территорий. Это уже вторая субвенция, она очень необходима, ведь в некоторых деоккупированных общинах это единственный источник отопления. В первую очередь обеспечиваем дровами незащищенные слои населения.