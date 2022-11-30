Терехов потребовал от «Харьковоблэнерго» точных графиков отключения в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов просит у главы ХОВА Олега Синегубова и и.о. директора АО «Харьковоблэнерго» Константина Логвиненко точных графиков отключения электроэнергии для жителей города.
Сейчас российские пропагандисты всеми способами начинают нагнетать тему дефицита электроэнергии в Украине, пытаясь вызвать у украинцев недовольство веерными отключениями. Делают они это после подлых ударов по критической инфраструктуре.
Действительно, Харьков, как и вся Украина, находится в условиях сложнейшей энергетической ситуации. Город экономит электричество на всем, чем только возможно. Не работает уличное освещение, сокращено его потребление на всех коммунальных предприятиях, рынках, магазинах, заправках; увеличены интервалы движения электротранспорта и т.д.
Потребление электроэнергии в Харькове сведено к минимуму. В дополнение к этому в городе введены веерные отключения, необходимость которых абсолютно понятна. Но! До сих пор нет четкого графика по которому в домах харьковчан отключают свет, при этом сами отключения могут длиться по 12 часов.
Я обращаюсь к руководству «Харьковоблэнерго». Считаю необходимым составить четкие графики отключений по каждому району, по каждому дому, опубликовать их на сайте и в средствах массовой информации и стараться жестко придерживаться их. При этом надо найти возможность значительно сократить время отключений электричества.
Со своей стороны мы, как орган местного самоуправления, готовы оказывать всяческую поддержку и предоставлять необходимую помощь в нормализации электроснабжения харьковчан. Вместе мы точно справимся с этой проблемой и не дадим возможности агрессору раскачать ситуацию.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 13:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов просит у главы ХОВА Олега Синегубова и и.о. директора АО «Харьковоблэнерго» Константина Логвиненко точных графиков отключения электроэнергии для жителей города.".