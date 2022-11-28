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Бесплатную горячую еду начнут раздавать в Харькове с 1 декабря — Терехов

Общество 20:22   28.11.2022
Елена Нагорная
Бесплатную горячую еду начнут раздавать в Харькове с 1 декабря — Терехов Фото: сайт Харьковского горсовета

С 1 декабря в Харькове начнут раздавать горячую еду. Для этого откроются специальные пункты.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и уточнил, что получить питание сможет каждый, кто будет в этом нуждаться. Для этого нужно будет взять с собой посуду.

Продукты для приготовления пищи будут предоставлять города-партнеры, отметил городской голова.

Мэр также напомнил, что во всех районах города планируется открыть более 200 пунктов обогрева, оборудованные печками и генераторами, с запасом питьевой воды и медикаментов. О том, где расположен ближайший пункт, будет указано в объявлениях на подъездах. В частности, их откроют на территории школ, коммунальных предприятий, центральных тепловых пунктов.

Ранее Терехов сообщил, что в Харькове не рассматривают частичную эвакуацию людей из города в случае длительного блэкаута, как, например, в Киеве. Сейчас в Харькове, по словам мэра, находится около 1,1 миллиона человек.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 20:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 декабря в Харькове начнут раздавать горячую еду. Для этого откроются специальные пункты.".