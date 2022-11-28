Безкоштовну гарячу їжу почнуть роздавати в Харкові з 1 грудня – Терехов
Із 1 грудня у Харкові почнуть роздавати гарячу їжу. Для цього відкриються спеціальні пункти.
Про це повідомив мер Ігор Терехов і уточнив, що отримати харчування зможе кожен, хто цього потребуватиме. Для цього потрібно буде взяти із собою посуд.
Продукти для приготування їжі надаватимуть міста-партнери, зазначив міський голова.
Мер також нагадав, що у всіх районах міста планується відкрити понад 200 пунктів обігріву, обладнані пічками та генераторами, з запасом питної води та медикаментів. Про те, де розташований найближчий пункт, буде вказано в оголошеннях на під’їздах. Зокрема, їх відкриють на території шкіл, комунальних підприємств, центральних теплових пунктів.
Раніше Терехов повідомив, що у Харкові не розглядають часткову евакуацію людей із міста у разі тривалого блекауту, як, наприклад, у Києві. Зараз у Харкові, за словами мера, перебуває близько 1,1 мільйона людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 20:22;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 1 грудня у Харкові почнуть роздавати гарячу їжу. Для цього відкриються спеціальні пункти.".