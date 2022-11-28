Безкоштовну гарячу їжу почнуть роздавати в Харкові з 1 грудня – Терехов

Із 1 грудня у Харкові почнуть роздавати гарячу їжу. Для цього відкриються спеціальні пункти.

Про це повідомив мер Ігор Терехов і уточнив, що отримати харчування зможе кожен, хто цього потребуватиме. Для цього потрібно буде взяти із собою посуд.

Продукти для приготування їжі надаватимуть міста-партнери, зазначив міський голова.

Мер також нагадав, що у всіх районах міста планується відкрити понад 200 пунктів обігріву, обладнані пічками та генераторами, з запасом питної води та медикаментів. Про те, де розташований найближчий пункт, буде вказано в оголошеннях на під’їздах. Зокрема, їх відкриють на території шкіл, комунальних підприємств, центральних теплових пунктів.

Раніше Терехов повідомив, що у Харкові не розглядають часткову евакуацію людей із міста у разі тривалого блекауту, як, наприклад, у Києві. Зараз у Харкові, за словами мера, перебуває близько 1,1 мільйона людей.