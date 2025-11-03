Live
Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені? – Пекар про залізничні квитки

Економіка 12:09   03.11.2025
Валерій Пекар
викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені? – Пекар про залізничні квитки Фото: ГМ “ОПОРА”/Фейсбук

Укрзалізниця є важливою складовою національної стійкості. Укрзалізниця ледве жива: тарифи нижче собівартості (“соціальні”), грошей не вистачає, локомотивів та вагонів не вистачає… У цій ситуації треба Укрзалізниці давати державні субсидії, брати міжнародні кредити під державні гарантії, купувати обладнання для розширення обсягу, піднімати тарифи на преміальні послуги тощо… Замість того робиться все навпаки — в Укрзалізниці забирають гроші, примушують до безкоштовного надання послуг, штучно збільшують попит (не підтриманий грошима), тобто просто вбивають стратегічне підприємство. Чому рішення ухвалює Уряд, а соромно мені?

Автор: Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
