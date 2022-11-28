Говорити про евакуацію з Харкова в разі тривалого блекауту недоречно – Терехов
У Харкові не розглядають часткову евакуацію людей із міста в разі тривалого блекауту, як, наприклад, у Києві.
Про це міський голова Ігор Терехов розповів у етері національного телемарафону.
“Харків’яни, які зараз у місті, самі приймали це рішення. Сьогодні говорити про те, що буде часткова евакуація з міста Харкова – це недоречно. Ми працюємо, від початку війни усі на своїх робочих місцях. Харків’яни – це одна така дружня харківська родина, які нікуди тікати чи виїжджати не збираються. Тому ми організовуємо “пункти незламності”. Є приватні будинки, є лікарні, де ми також організовуємо теплі приміщення, щоб туди можна було зайти, зігрітися. Будемо працювати, будемо виживати. Ми не здаємося, нас не зламати, тому будемо у Харкові”, – сказав мер.
За його словами, зараз у Харкові перебувають близько 1,1 мільйона людей.
“Дуже багато харків’ян повернулося. Хто з інших областей України, хто з-за кордону. Потрохи оживає бізнес, набирає обертів бізнес. Це пов’язано передусім з тим, що наші Збройні сили відігнали ворога”, – зазначив Терехов.
Також мер розповів, що Харків залишається у режимі жорсткої економії електроенергії.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 18:55;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові не розглядають часткову евакуацію людей із міста в разі тривалого блекауту, як, наприклад, у Києві.".