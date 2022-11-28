Терехов – про ситуацію зі світлом, водою, опаленням і транспортом у Харкові

В етері національного телемарафону міський голова Ігор Терехов зазначив , що Харків залишається в режимі жорсткої економії електроенергії.

“Зараз є графік відключень, який діє у всіх 9 районах Харкова. Сьогодні дуже великі відключення в житлових будинках, наші комунальні підприємства в режимі жорсткої економії електроенергії знаходяться, ми економимо практично на всьому, щоб більше подати електроенергію у житлові будинки Харкова. Запропонували нашим підприємствам режим економії. Хочу сказати, що харків’яни дуже обережно використовують електроенергію, тому що ми всі розуміємо, що треба економити, щоб було стабільне електропостачання в усій країні”, – сказав міський голова.

За його словами, станом на 14.00 всі комунальні послуги надавалися в повному обсязі.

“У всіх житлових будинках є опалення, є вода. Що стосується подачі електроенергії, то зараз вона у віяловому графіці. Усі послуги надаються, електротранспорт ходить за розкладом, метрополітен працює у штатному режимі. Автобуси працюють, тому більш менш стабільна обстановка в Харкові” , – додав Терехов.

Нагадаємо, що вранці 28 листопада аварійні відключення світла були застосовані по всій Україні через стрімке зростання дефіциту потужності в системі до 27%. Близько 17-ї години Харківобленерго звернулося до жителів регіону з проханням просто зараз вимкнути енергоємні прилади: обігрівачі, бойлери, пральні машини, електрочайники, мікрохвильові печі, щоб уникнути ще більш масових відключень і скоротити час існуючих.