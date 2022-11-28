Терехов — о ситуации со светом, водой, отоплением и транспортом в Харькове

В эфире национального телемарафона городской голова Игорь Терехов отметил, что Харьков остается в режиме жесткой экономии электроэнергии.

«Сейчас есть график отключений, который действует во всех 9-ти районах Харькова. Сегодня очень большие отключения в жилых домах, наши коммунальные предприятия в режиме жесткой экономии электроэнергии находятся, мы экономим практически на всем, чтобы больше подать электроэнергию в жилые дома Харькова. Предложили нашим предприятиям режим экономии. Хочу сказать, что харьковчане очень осторожно используют электроэнергию, потому что мы все понимаем, что надо экономить, чтобы было стабильное электроснабжение во всей стране», — сказал городской голова.

По его словам, по состоянию на 14:00 все коммунальные услуги предоставлялись в полном объеме.

«Во всех жилых домах есть отопление, есть вода. Что касается подачи электроэнергии, то сейчас она в веерном графике. Все услуги предоставляются, электротранспорт ходит по расписанию, метрополитен работает в штатном режиме. Автобусы работают, поэтому более или менее стабильная обстановка в Харькове», — добавил Терехов.

Напомним, что утром 28 ноября аварийные отключения света были применены по всей Украине из-за стремительного роста дефицита мощности в системе до 27%. Около 17-ти часов Харьковоблэнерго обратилось к жителям региона с просьбой прямо сейчас выключить энергоемкие приборы: обогреватели, бойлеры, стиральные машины, электрочайники, микроволновки, чтобы избежать еще более массовых отключений и сократить время уже существующих.