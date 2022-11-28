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Ситуация напряженная: жителей Харьковщины просят выключить энергоемкие приборы

Общество 17:18   28.11.2022
Елена Нагорная
Ситуация напряженная: жителей Харьковщины просят выключить энергоемкие приборы

Энергетики обращаются к жителям Харьковской области с просьбой прямо сейчас выключить энергоемкие приборы: обогреватели, бойлеры, стиральные машины, электрочайники, микроволновки, чтобы избежать еще более массовых отключений и сократить время уже существующих.

«Уважаемые харьковчане и жители Харьковской области! Многие из вас уже не первый час сегодня находятся без света. В регионе введены графики аварийных отключений из-за ограничений со стороны «Укрэнерго». Ситуация в Единой энергетической системе чрезвычайно напряженная!», — подчеркивают в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Также в компании отметили, что энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы исправить ситуацию в энергосистеме страны как можно скорее.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, почему одним жителям Харьковщины свет отключают чаще, чем другим.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 17:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики обращаются к жителям Харьковской области с просьбой прямо сейчас выключить энергоемкие приборы: обогреватели, бойлеры, стиральные машины, электрочайники, микроволновки, чтобы избежать еще более массовых отключений и сократить время уже существующих.".