Ситуация напряженная: жителей Харьковщины просят выключить энергоемкие приборы

Энергетики обращаются к жителям Харьковской области с просьбой прямо сейчас выключить энергоемкие приборы: обогреватели, бойлеры, стиральные машины, электрочайники, микроволновки, чтобы избежать еще более массовых отключений и сократить время уже существующих.

«Уважаемые харьковчане и жители Харьковской области! Многие из вас уже не первый час сегодня находятся без света. В регионе введены графики аварийных отключений из-за ограничений со стороны «Укрэнерго». Ситуация в Единой энергетической системе чрезвычайно напряженная!», — подчеркивают в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Также в компании отметили, что энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы исправить ситуацию в энергосистеме страны как можно скорее.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, почему одним жителям Харьковщины свет отключают чаще, чем другим.