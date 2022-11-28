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Ситуація напружена: жителів Харківщини просять вимкнути енергоємні прилади

Економіка 17:18   28.11.2022
Елена Нагорная
Ситуація напружена: жителів Харківщини просять вимкнути енергоємні прилади

Енергетики звертаються до мешканців Харківської області з проханням просто зараз вимкнути енергоємні прилади: обігрівачі, бойлери, пральні машини, електрочайники, мікрохвильові печі, щоб уникнути ще більш масових відключень та скоротити час уже існуючих.

“Шановні харків’яни та жителі Харківської області! Багато хто з вас уже не першу годину сьогодні знаходиться без світла. У регіоні введено графіки аварійних відключень через обмеження з боку “Укренерго”. Ситуація в Єдиній енергетичній системі надзвичайно напружена!“, – наголошують у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

Також у компанії зазначили, що енергетики роблять все можливе та неможливе, щоб виправити ситуацію в енергосистемі країни якнайшвидше.

Раніше у Харківобленерго пояснили, чому одним мешканцям Харківщини світло вимикають частіше, ніж іншим.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 17:18;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики звертаються до мешканців Харківської області з проханням просто зараз вимкнути енергоємні прилади: обігрівачі, бойлери, пральні машини, електрочайники, мікрохвильові печі, щоб уникнути ще більш масових відключень та скоротити час уже існуючих.".