Ситуація напружена: жителів Харківщини просять вимкнути енергоємні прилади

Енергетики звертаються до мешканців Харківської області з проханням просто зараз вимкнути енергоємні прилади: обігрівачі, бойлери, пральні машини, електрочайники, мікрохвильові печі, щоб уникнути ще більш масових відключень та скоротити час уже існуючих.

“Шановні харків’яни та жителі Харківської області! Багато хто з вас уже не першу годину сьогодні знаходиться без світла. У регіоні введено графіки аварійних відключень через обмеження з боку “Укренерго”. Ситуація в Єдиній енергетичній системі надзвичайно напружена!“, – наголошують у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

Також у компанії зазначили, що енергетики роблять все можливе та неможливе, щоб виправити ситуацію в енергосистемі країни якнайшвидше.

Раніше у Харківобленерго пояснили, чому одним мешканцям Харківщини світло вимикають частіше, ніж іншим.