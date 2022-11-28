Эвакуация из Харькова в случае длительного блэкаута неуместна — Терехов

В Харькове не рассматривают частичную эвакуацию людей из города в случае длительного блэкаута, как, например, в Киеве.

Об этом городской голова Игорь Терехов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Харьковчане, которые сейчас в городе, сами принимали это решение. Сегодня говорить о том, что будет частичная эвакуация из города Харькова — это неуместно. Мы работаем, с начала войны все на своих рабочих местах. Харьковчане — это одна такая дружная харьковская семья, которые никуда бежать или выезжать не собираются. Поэтому мы организовываем «пункти незламності». Есть частные дома, есть больницы, где мы также организуем теплые помещения, чтобы туда можно было зайти, согреться. Будем работать, будем выживать. Мы не сдаемся, нас не сломать, поэтому будем в Харькове», — сказал мэр.

По его словам, сейчас в Харькове находятся около 1,1 миллиона человек.

«Очень много харьковчан вернулось. Кто из других областей Украины, кто из-за рубежа. Понемногу оживает бизнес, набирает обороты бизнес. Это связано прежде всего с тем, что наши Вооруженные силы отогнали врага», — отметил Терехов.

Также мэр рассказал, что Харьков остается в режиме жесткой экономии электроэнергии.