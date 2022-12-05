C 23:00 до 5:00: на Харьковщине сократили комендантский час

В Харьковской области сократили комендантский час. С сегодняшнего дня он будет длиться с 23:00 до 05:00.

Как сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов, такое решение принято в ответ на многочисленные обращения представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы.

«Это решение согласовали с военным руководством. Сейчас ситуация с безопасностью позволяет пойти на уменьшение продолжительности комендантского часа. Условия комендантского часа не изменились: запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств», — написал глава ХОВА.

О том, что есть предложение от бизнеса изменить время комендантского часа, Синегубов сообщал 30 ноября.