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C 23:00 до 5:00: на Харьковщине сократили комендантский час

Общество 17:15   05.12.2022
Елена Нагорная
C 23:00 до 5:00: на Харьковщине сократили комендантский час

В Харьковской области сократили комендантский час. С сегодняшнего дня он будет длиться с 23:00 до 05:00.

Как сообщает председатель ХОВА Олег Синегубов, такое решение принято в ответ на многочисленные обращения представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы.

«Это решение согласовали с военным руководством. Сейчас ситуация с безопасностью позволяет пойти на уменьшение продолжительности комендантского часа. Условия комендантского часа не изменились: запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств», — написал глава ХОВА.

О том, что есть предложение от бизнеса изменить время комендантского часа, Синегубов сообщал 30 ноября.

 

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 17:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сократили комендантский час. С сегодняшнего дня он будет длиться с 23:00 до 05:00.".