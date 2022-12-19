Мало улыбок, желаний почти нет — св. Николай, открывая елку в Харькове (сюжет)

Утром 19 декабря торжественно засияла праздничными огнями главная елка Харькова, которая из-за войны в этом году установлена на станции метро «Университет». Помогали зажечь елку Святой Николай и мэр Игорь Терехов, а на мероприятие пригласили школьников. Малыши передавали свои пожелания доброму волшебнику, и большинство просили о скорейшем окончании войны. О чем еще мечтают юные харьковчане — знает корреспондент МГ «Объектив».

В Харькове на станции метро «Университет» открыли главную елку города. Для новогоднего дерева выбрали одну из наименее глубоких станций подземки.

Светлана, харьковчанка

Мы приехали посмотреть. Очень красиво. Очень нравится. Нам очень нравится. Все хорошо, все замечательно.

Из-за опасности Харьков отказался от традиционной новогодней елки на площади Свободы, которая годами считалась самой высокой в Украине.

Марина, харьковчанка

На площади было очень весело, красиво. Много людей было. Елка была, концерт был, салют, фейерверки. Люди радовались.

Бюджетных средств на елку, новогодние украшения и концерты тратить не будут, уверяет мэр Игорь Терехов.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Ни копейки бюджетных средств мы на этот праздник не тратим. Это все за счет социально ответственного бизнеса, наших предпринимателей. Также задействованы наши актеры, которые работают в наших учреждениях культуры.

В метро разместили даже домик Святого Николая, где дети общались с добрым волшебником.

Святой Николай

Красиво, красиво. Дети-то хорошие. Иди ко мне. Смотрите, какие харьковчане хорошенькие. Да, детки? Все будет хорошо.

В метро начались праздничные мероприятия. Новогоднее представление «Белая колдунья Лединелла» проходит для маленьких харьковчан и детей-переселенцев. Дети повзрослели. Они хотят, чтобы закончилась война и встретиться со старыми друзьями.

Даша, харьковчанка

Хочу, чтобы война закончилась, чтобы все было хорошо. Хочу, чтобы друзья вернулись.

Лера и Полина из г. Волчанск

Хотим, чтобы побыстрее закончилась война и все вернулись домой.

Святой Николай

Детки спокойнее стали. Это правда. Желаний почти нет никаких. Это не очень красиво. И очень мало улыбок.

Настя, воспитательница детского сада

Дети очень довольны, потому что для детей в такое время надо какие-то мероприятия. Мира, добра и любви.