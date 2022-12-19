В Харькове Терехов вместе со св. Николаем открыли главную елку города (Видео)

В этом году новогоднюю елку установили на центральной станции метро Харькова «Университет».

Мэр Харькова Игорь Терехов торжественно открыл главную елку города. Вместе со святым Николаем он поздравил детей, пришедших на праздничное представление.

В этом году из-за войны безопасности посетителей елку установили на центральной станции метро Харькова «Университет».

Там пройдут все торжественные и торжественные представления.