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В Харькове Терехов вместе со св. Николаем открыли главную елку города (Видео)

Общество 13:49   19.12.2022
Оксана Якушко
В Харькове Терехов вместе со св. Николаем открыли главную елку города (Видео) Фото: соцсети

В этом году новогоднюю елку установили на центральной станции метро Харькова «Университет».

Мэр Харькова Игорь Терехов торжественно открыл главную елку города. Вместе со святым Николаем он поздравил детей, пришедших на праздничное представление.

В этом году из-за войны безопасности посетителей елку установили на центральной станции метро Харькова «Университет».

Там пройдут все торжественные и торжественные представления.

Читайте также: Харьковчане смогут встретить Новый год в метро: Терехов назвал условие

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 13:49;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году новогоднюю елку установили на центральной станции метро Харькова «Университет».".