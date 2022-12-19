В Харькове Терехов вместе со св. Николаем открыли главную елку города (Видео)
Фото: соцсети
В этом году новогоднюю елку установили на центральной станции метро Харькова «Университет».
Мэр Харькова Игорь Терехов торжественно открыл главную елку города. Вместе со святым Николаем он поздравил детей, пришедших на праздничное представление.
В этом году из-за войны безопасности посетителей елку установили на центральной станции метро Харькова «Университет».
Там пройдут все торжественные и торжественные представления.
Читайте также: Харьковчане смогут встретить Новый год в метро: Терехов назвал условие
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове Терехов вместе со св. Николаем открыли главную елку города (Видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 13:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году новогоднюю елку установили на центральной станции метро Харькова «Университет».".