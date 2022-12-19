У Харкові Терехов разом із св. Миколаєм відкрили головну ялинку міста (Відео)
Цього року новорічну ялинку встановили на центральній станції метро Харкова «Університет».
Мер Харкова Ігор Терехов урочисто відкрив головну ялинку міста. Разом зі святим Миколаєм він привітав дітей, які прийшли на святкову виставу.
Цього року через війну заради безпеки відвідувачів ялинку встановили на центральній станції метро Харкова «Університет».
Там пройдуть урочисті та урочисті вистави.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 13:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього року новорічну ялинку встановили на центральній станції метро Харкова «Університет».".