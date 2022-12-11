Харків’яни зможуть зустріти Новий рік у метро: Терехов назвав умову
Усі охочі зможуть зустріти 2023-й рік біля головної ялинки Харкова на станції метро “Університет”, повідомив міський голова Ігор Терехов в етері національного телемарафону.
При цьому мер уточнив, що зустріти Новий рік у метро зможуть ті, хто прийдуть на станцію “Університет” до початку комендантської години (з 5 грудня, згідно з розпорядженням голови ХОВА Олега Синєгубова, вона починається о 23:00 і закінчується о 5:00 – ред.)
Терехов повідомив, що з 19 грудня – саме тоді відбудеться відкриття ялинки у підземці – стартують казкові вистави. Окрім того, 31 грудня там запланований невеликий концерт.
Мер наголосив, що всі новорічні заходи проводитимуться за рахунок спонсорів: із міського бюджету коштів на це не витрачали.
Раніше Терехов показав, як виглядає ялинка у метро. Її висота – 5,5 метрів, і це головна ялинка міста. Цьогоріч через війну від новорічного дерева на майдані Свободи відмовилися.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 20:24;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі охочі зможуть зустріти 2023-й рік біля головної ялинки Харкова на станції метро “Університет”, повідомив міський голова Ігор Терехов в етері національного телемарафону.".