Харків’яни зможуть зустріти Новий рік у метро: Терехов назвав умову

Усі охочі зможуть зустріти 2023-й рік біля головної ялинки Харкова на станції метро “Університет”, повідомив міський голова Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

При цьому мер уточнив, що зустріти Новий рік у метро зможуть ті, хто прийдуть на станцію “Університет” до початку комендантської години (з 5 грудня, згідно з розпорядженням голови ХОВА Олега Синєгубова, вона починається о 23:00 і закінчується о 5:00 – ред.)

Терехов повідомив, що з 19 грудня – саме тоді відбудеться відкриття ялинки у підземці – стартують казкові вистави. Окрім того, 31 грудня там запланований невеликий концерт.

Мер наголосив, що всі новорічні заходи проводитимуться за рахунок спонсорів: із міського бюджету коштів на це не витрачали.

Раніше Терехов показав, як виглядає ялинка у метро. Її висота – 5,5 метрів, і це головна ялинка міста. Цьогоріч через війну від новорічного дерева на майдані Свободи відмовилися.