Стало відомо, коли відкриють головну ялинку Харкова в метро
Офіційне відкриття головної ялинки Харкова на станції метро “Університет” заплановано на День святого Миколая, 19 грудня.
Про це журналістам розповіли у пресслужбі міськради, проте час відкриття та подробиці – поки не повідомили.
Мер Ігор Терехов напередодні показав, як виглядає ялинка, яку вже завершили встановлювати та прикрашати. Її висота – 5,5 метрів, і це головна ялинка міста. Цьогоріч через війну від новорічного дерева на майдані Свободи відмовилися.
Міський голова анонсував, що у святкові дні біля ялинки в метро відбуватимуться “казкові концерти”, насамперед для дітей.
Як повідомлялося, щодо заходів 31 грудня у міськраді поки що не визначилися.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Стало відомо, коли відкриють головну ялинку Харкова в метро»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 20:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Офіційне відкриття головної ялинки Харкова на станції метро “Університет” заплановано на День святого Миколая, 19 грудня.".