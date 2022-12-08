Стало відомо, коли відкриють головну ялинку Харкова в метро

Офіційне відкриття головної ялинки Харкова на станції метро “Університет” заплановано на День святого Миколая, 19 грудня.

Про це журналістам розповіли у пресслужбі міськради, проте час відкриття та подробиці – поки не повідомили.

Мер Ігор Терехов напередодні показав, як виглядає ялинка, яку вже завершили встановлювати та прикрашати. Її висота – 5,5 метрів, і це головна ялинка міста. Цьогоріч через війну від новорічного дерева на майдані Свободи відмовилися.

Міський голова анонсував, що у святкові дні біля ялинки в метро відбуватимуться “казкові концерти”, насамперед для дітей.

Як повідомлялося, щодо заходів 31 грудня у міськраді поки що не визначилися.