Live
  • Четвер 08.12.2022
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🟢

Стало відомо, коли відкриють головну ялинку Харкова в метро

Суспільство 20:49   08.12.2022
Олена Нагорна
Стало відомо, коли відкриють головну ялинку Харкова в метро

Офіційне відкриття головної ялинки Харкова на станції метро “Університет” заплановано на День святого Миколая, 19 грудня.

Про це журналістам розповіли у пресслужбі міськради, проте час відкриття та подробиці – поки не повідомили.

Мер Ігор Терехов напередодні показав, як виглядає ялинка, яку вже завершили встановлювати та прикрашати. Її висота – 5,5 метрів, і це головна ялинка міста. Цьогоріч через війну від новорічного дерева на майдані Свободи відмовилися.

Міський голова анонсував, що у святкові дні біля ялинки в метро відбуватимуться “казкові концерти”, насамперед для дітей.

Як повідомлялося, щодо заходів 31 грудня у міськраді поки що не визначилися.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:18
Синєгубов підтвердив “приліт” під Харковом: є постраждалий
21:04
У Харкові було чутно потужні вибухи
20:06
Жертви ожеледиці: за день на Харківщині травмувалися 60 осіб
19:41
Проїзд низкою доріг Харківщини закрито до ранку через сніг і дощ. Список
19:21
Планові відключення, – Синєгубов про електропостачання на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Стало відомо, коли відкриють головну ялинку Харкова в метро»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 20:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Офіційне відкриття головної ялинки Харкова на станції метро “Університет” заплановано на День святого Миколая, 19 грудня.".