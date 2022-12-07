Терехов показав головну ялинку Харкова в метро й анонсував концерти (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов приєднався до етеру національного телемарафону зі станції метрополітену, де вже завершили встановлювати та прикрашати новорічну ялинку.
Міський голова розповів, що висота новорічного дерева – 5,5 метрів.
“Ця ялинка в нас буде, як головна ялинка міста Харкова. Бо зараз йде війна, і недоречно встановлювати ялинку, як ми завжди встановлювали на майдані Свободи… Тому ми встановили цю гарну ялинку в метрополітені, бо тут безпечно. Дуже багато діточок, які вже зараз навколо цієї ялиночки ходять, фотографуються”, – зазначив Терехов.
Відео: В’ячеслав Хитрін
За його словами, навколо ялинки з метою безпеки встановлена огорожа.
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“Дуже багато харків’ян прийде на цю станцію метрополітену, щоб подивитися на ялинку, щоб послухати пісні. Що стосується наших діточок, то ми будемо влаштовувати казкові концерти на цій станції, і всі охочі зможуть прийти і подивитись ці концерти”, – додав Терехов.
Відео: Харьковские известия
Як повідомлялося раніше, новорічне дерево встановили на станції метро “Університет”. Також ялинка вже з’явилася у ТРЦ Nikolsky.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 17:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов приєднався до етеру національного телемарафону зі станції метрополітену, де вже завершили встановлювати та прикрашати новорічну ялинку.".