Терехов показав головну ялинку Харкова в метро й анонсував концерти (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов приєднався до етеру національного телемарафону зі станції метрополітену, де вже завершили встановлювати та прикрашати новорічну ялинку.

Міський голова розповів, що висота новорічного дерева – 5,5 метрів.

“Ця ялинка в нас буде, як головна ялинка міста Харкова. Бо зараз йде війна, і недоречно встановлювати ялинку, як ми завжди встановлювали на майдані Свободи… Тому ми встановили цю гарну ялинку в метрополітені, бо тут безпечно. Дуже багато діточок, які вже зараз навколо цієї ялиночки ходять, фотографуються”, – зазначив Терехов.

Відео: В’ячеслав Хитрін

За його словами, навколо ялинки з метою безпеки встановлена ​​огорожа.

“Дуже багато харків’ян прийде на цю станцію метрополітену, щоб подивитися на ялинку, щоб послухати пісні. Що стосується наших діточок, то ми будемо влаштовувати казкові концерти на цій станції, і всі охочі зможуть прийти і подивитись ці концерти”, – додав Терехов.

Відео: Харьковские известия

Як повідомлялося раніше, новорічне дерево встановили на станції метро “Університет”. Також ялинка вже з’явилася у ТРЦ Nikolsky.