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Тисячі новорічних ялинок планують зрубати на Харківщині. Відомі ціни

Економіка 10:43   07.12.2022
Олена Нагорна
Тисячі новорічних ялинок планують зрубати на Харківщині. Відомі ціни

Напередодні новорічних свят лісгоспи Харківської області планують зрубати та реалізувати близько 7 тисяч ялинок.

Про це кореспонденту МГ ​​”Об’єктив” повідомив начальник відділу обласного управління лісового та мисливського господарства Сергій Муковоз.

За його словами, мінімальна ціна на новорічне деревце становитиме 120 гривень, а середня – 160 гривень.

Муковоз уточнив, що ліміти на рубку новорічних ялинок цього року не затверджувалися – дерева заготовлятимуть за рахунок проріджування молодняку. Масштабних ялинкових базарів також не буде, дерева відпускатимуть під покупця, щоб не було скупчення людей, додав начальник відділу.

Нагадаємо, що у 2021 році лісгоспи продавали сосни висотою від 0,6 до 1,5 метрів по 84 гривні, від 1,6 до 2 метрів – по 102 гривні, а від 2,1 до 2,5 метрів – по 132. Як заготовляли та реалізовували новорічні ялинки минулого року, можна подивитися тут .

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Зазначимо, що на ялинкових базарах по Харкову, де торгують деревами з приватних розплідників, ціни традиційно вищі, ніж у лісгоспах.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 10:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні новорічних свят лісгоспи Харківської області планують зрубати та реалізувати близько 7 тисяч ялинок.".