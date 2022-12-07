Тисячі новорічних ялинок планують зрубати на Харківщині. Відомі ціни

Напередодні новорічних свят лісгоспи Харківської області планують зрубати та реалізувати близько 7 тисяч ялинок.

Про це кореспонденту МГ ​​”Об’єктив” повідомив начальник відділу обласного управління лісового та мисливського господарства Сергій Муковоз.

За його словами, мінімальна ціна на новорічне деревце становитиме 120 гривень, а середня – 160 гривень.

Муковоз уточнив, що ліміти на рубку новорічних ялинок цього року не затверджувалися – дерева заготовлятимуть за рахунок проріджування молодняку. Масштабних ялинкових базарів також не буде, дерева відпускатимуть під покупця, щоб не було скупчення людей, додав начальник відділу.

Нагадаємо, що у 2021 році лісгоспи продавали сосни висотою від 0,6 до 1,5 метрів по 84 гривні, від 1,6 до 2 метрів – по 102 гривні, а від 2,1 до 2,5 метрів – по 132. Як заготовляли та реалізовували новорічні ялинки минулого року, можна подивитися тут .

Зазначимо, що на ялинкових базарах по Харкову, де торгують деревами з приватних розплідників, ціни традиційно вищі, ніж у лісгоспах.