Тисячі новорічних ялинок планують зрубати на Харківщині. Відомі ціни
Напередодні новорічних свят лісгоспи Харківської області планують зрубати та реалізувати близько 7 тисяч ялинок.
Про це кореспонденту МГ ”Об’єктив” повідомив начальник відділу обласного управління лісового та мисливського господарства Сергій Муковоз.
За його словами, мінімальна ціна на новорічне деревце становитиме 120 гривень, а середня – 160 гривень.
Муковоз уточнив, що ліміти на рубку новорічних ялинок цього року не затверджувалися – дерева заготовлятимуть за рахунок проріджування молодняку. Масштабних ялинкових базарів також не буде, дерева відпускатимуть під покупця, щоб не було скупчення людей, додав начальник відділу.
Нагадаємо, що у 2021 році лісгоспи продавали сосни висотою від 0,6 до 1,5 метрів по 84 гривні, від 1,6 до 2 метрів – по 102 гривні, а від 2,1 до 2,5 метрів – по 132. Як заготовляли та реалізовували новорічні ялинки минулого року, можна подивитися тут .
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Зазначимо, що на ялинкових базарах по Харкову, де торгують деревами з приватних розплідників, ціни традиційно вищі, ніж у лісгоспах.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 10:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні новорічних свят лісгоспи Харківської області планують зрубати та реалізувати близько 7 тисяч ялинок.".