Тысячи новогодних елок планируют срубить на Харьковщине. Известны цены

В преддверии новогодних праздников лесхозы Харьковской области планируют срубить и реализовать порядка 7 тысяч елок.

Об этом корреспонденту МГ «Объектив» сообщил начальник отдела областного управления лесного и охотничьего хозяйства Сергей Муковоз.

По его словам, минимальная цена на новогоднее деревце составит 120 гривен, а средняя — 160 гривен.

Муковоз уточнил, что лимиты на рубку новогодних елок в этом году не утверждались — деревья будут заготавливать за счет прореживания молодняка. Масштабных елочных базаров также не будет, деревья будут отпускать под покупателя, чтобы не было скопления людей, добавил начальник отдела.

Напомним, что в 2021 году лесхозы продавали сосны высотой от 0,6 до 1,5 метров по 84 гривны, от 1,6 до 2 метров — по 102 гривны, а от 2,1 до 2,5 метров — по 132. Как заготавливали и реализовывали новогодние елки в прошлом году, можно посмотреть здесь.

Отметим, что на елочных базарах по Харькову, где торгуют деревьями из частных питомников, цены традиционно выше, чем в лесхозах.