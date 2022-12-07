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Тысячи новогодних елок планируют срубить на Харьковщине. Известны цены

Общество 10:43   07.12.2022
Елена Нагорная
Тысячи новогодних елок планируют срубить на Харьковщине. Известны цены

В преддверии новогодних праздников лесхозы Харьковской области планируют срубить и реализовать порядка 7 тысяч елок.

Об этом корреспонденту МГ «Объектив» сообщил начальник отдела областного управления лесного и охотничьего хозяйства Сергей Муковоз.

По его словам, минимальная цена на новогоднее деревце составит 120 гривен, а средняя — 160 гривен.

Муковоз уточнил, что лимиты на рубку новогодних елок в этом году не утверждались — деревья будут заготавливать за счет прореживания молодняка. Масштабных елочных базаров также не будет, деревья будут отпускать под покупателя, чтобы не было скопления людей, добавил начальник отдела.

Напомним, что в 2021 году лесхозы продавали сосны высотой от 0,6 до 1,5 метров по 84 гривны, от 1,6 до 2 метров — по 102 гривны, а от 2,1 до 2,5 метров — по 132. Как заготавливали и реализовывали новогодние елки в прошлом году, можно посмотреть здесь.

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Отметим, что на елочных базарах по Харькову, где торгуют деревьями из частных питомников, цены традиционно выше, чем в лесхозах.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 10:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В преддверии новогодних праздников лесхозы Харьковской области планируют срубить и реализовать порядка 7 тысяч елок.".