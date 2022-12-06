В Харькове в метро установили новогоднюю елку (Фото)
Павел Велицкий
Станцию метро «Университет» в Харькове украсили к рождественским и новогодним праздникам.
На центральной станции харьковской подземки 6 декабря была установлена праздничная елка. Рождественское дерево уже украсили гирляндами и серебряными шарами.
Напомним, о планах установить праздничную елку ранее сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Количество украшающих станций городской голова не назвал, однако подчеркнул, что бюджетные деньги на это не будут тратиться.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 16:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станцию метро «Университет» в Харькове украсили к рождественским и новогодним праздникам.".