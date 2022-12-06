В Харькове в метро установили новогоднюю елку (Фото)

Станцию метро «Университет» в Харькове украсили к рождественским и новогодним праздникам.

На центральной станции харьковской подземки 6 декабря была установлена праздничная елка. Рождественское дерево уже украсили гирляндами и серебряными шарами.



Напомним, о планах установить праздничную елку ранее сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Количество украшающих станций городской голова не назвал, однако подчеркнул, что бюджетные деньги на это не будут тратиться.