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В Харькове в метро установили новогоднюю елку (Фото)

Общество 16:33   06.12.2022
Оксана Якушко
В Харькове в метро установили новогоднюю елку (Фото) Павел Велицкий

Станцию метро «Университет» в Харькове украсили к рождественским и новогодним праздникам.

На центральной станции харьковской подземки 6 декабря была установлена праздничная елка. Рождественское дерево уже украсили гирляндами и серебряными шарами.


Напомним, о планах установить праздничную елку ранее сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Количество украшающих станций городской голова не назвал, однако подчеркнул, что бюджетные деньги на это не будут тратиться.

Павел Велицкий

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 16:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станцию метро «Университет» в Харькове украсили к рождественским и новогодним праздникам.".