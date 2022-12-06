У Харкові в метро встановили новорічну ялинку (Фото)

Станцію метро «Університет» у Харкові прикрасили до різдвяних та новорічних свят.

На центральній станції харківської підземки 6 грудня встановили святкову ялинку. Різдвяне дерево вже прикрасили гірляндами та сріблястими кулями.



Нагадаємо, про плани встановити святкову ялинку раніше повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Кількість станцій, що прикрашають, міський голова не назвав, але підкреслив, що бюджетні гроші на це не витрачатимуть.