У Харкові в метро встановили новорічну ялинку (Фото)
Станцію метро «Університет» у Харкові прикрасили до різдвяних та новорічних свят.
На центральній станції харківської підземки 6 грудня встановили святкову ялинку. Різдвяне дерево вже прикрасили гірляндами та сріблястими кулями.
Нагадаємо, про плани встановити святкову ялинку раніше повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Кількість станцій, що прикрашають, міський голова не назвав, але підкреслив, що бюджетні гроші на це не витрачатимуть.
Читайте також: Новий рік серед війни: у центрі Харкова встановили ялинку (фото, відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові в метро встановили новорічну ялинку (Фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 16:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станцію метро «Університет» у Харкові прикрасили до різдвяних та новорічних свят.".