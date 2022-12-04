Новий рік серед війни: у центрі Харкова встановили ялинку (фото, відео)

Поки харківська мерія вирішує, у якому форматі святкувати Новий рік у воєнний час, адміністрація одного із торгових центрів уже включила святкову ілюмінацію.

Яскраве світло та святковий настрій панують в одному із ТРЦ у центрі Харкова.

Тут уже встановили та прикрасили новорічну ялинку.

Думки користувачів мережі з приводу святкових декорацій розділилися: від обурення неекономністю витрати електроенергії до подяк за святкову атмосферу.

Нагадаємо, святкову ялинку на головній площі Харкова мерія вирішила цього року не встановлювати. Проте прикрасити обіцяють станції метро – щоб не позбавляти насамперед дітей свята.