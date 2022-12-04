Новий рік серед війни: у центрі Харкова встановили ялинку (фото, відео)
Поки харківська мерія вирішує, у якому форматі святкувати Новий рік у воєнний час, адміністрація одного із торгових центрів уже включила святкову ілюмінацію.
Яскраве світло та святковий настрій панують в одному із ТРЦ у центрі Харкова.
Тут уже встановили та прикрасили новорічну ялинку.
Думки користувачів мережі з приводу святкових декорацій розділилися: від обурення неекономністю витрати електроенергії до подяк за святкову атмосферу.
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Нагадаємо, святкову ялинку на головній площі Харкова мерія вирішила цього року не встановлювати. Проте прикрасити обіцяють станції метро – щоб не позбавляти насамперед дітей свята.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 20:31;
Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки харківська мерія вирішує, у якому форматі святкувати Новий рік у воєнний час, адміністрація одного із торгових центрів уже включила святкову ілюмінацію".