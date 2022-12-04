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Новий рік серед війни: у центрі Харкова встановили ялинку (фото, відео)

Суспільство 20:31   04.12.2022
Елена Нагорная
Оксана Горун
Новий рік серед війни: у центрі Харкова встановили ялинку (фото, відео)

Поки харківська мерія вирішує, у якому форматі святкувати Новий рік у воєнний час, адміністрація одного із торгових центрів уже включила святкову ілюмінацію.

Яскраве світло та святковий настрій панують в одному із ТРЦ у центрі Харкова.

Тут уже встановили та прикрасили новорічну ялинку.

Думки користувачів мережі з приводу святкових декорацій розділилися: від обурення неекономністю витрати електроенергії до подяк за святкову атмосферу.

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Нагадаємо, святкову ялинку на головній площі Харкова мерія вирішила цього року не встановлювати. Проте прикрасити обіцяють станції метро – щоб не позбавляти насамперед дітей свята.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 20:31;

    • Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки харківська мерія вирішує, у якому форматі святкувати Новий рік у воєнний час, адміністрація одного із торгових центрів уже включила святкову ілюмінацію".