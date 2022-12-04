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Новый год посреди войны: в центре Харькова установили елку (фото, видео)

Общество 20:31   04.12.2022
Елена Нагорная
Оксана Горун
Новый год посреди войны: в центре Харькова установили елку (фото, видео)

Пока харьковская мэрия решает, в каком формате праздновать Новый год в военное время, администрация одного из торговых центров уже включила праздничную иллюминацию.

Яркий свет и праздничное настроение царят в одном из ТРЦ в центре Харькова.

Здесь уже установили и украсили новогоднюю елку.

Мнения пользователей сети по поводу праздничных декораций, разделились: от возмущения неэкономностью расходования электроэнергии до благодарностей за праздничную атмосферу.

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Напомним, праздничную елку на главной площади Харькова мэрия решила в этом году не устанавливать. Однако украсить обещают станции метро — чтобы не лишать в первую очередь детей праздника.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 20:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока харьковская мэрия решает, в каком формате праздновать Новый год в военное время, администрация одного из торговых центров уже включила праздничную иллюминацию".