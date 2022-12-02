Новый год в метро Харькова: Терехов раскрыл некоторые подробности

Проводить ли новогодние мероприятия в метро Харькова, или же ограничиться только украшением станций, городские власти на данный момент не определились, однако пока планируется, что в подземке будут концерты для детей.

Об этом мэр Игорь Терехов рассказал журналистам. Количество станций, которые будут украшать, городской голова не назвал, однако подчеркнул, что бюджетные деньги на это тратиться не будут.

«Для детей будут концерты. Для деток это и делается в основном», — отметил Терехов.

Относительно возможных мероприятий 31 декабря, то сейчас этот вопрос также обсуждается и зависит в частности и от того, каким будет комендантский час, добавил городской голова.

«Не все могу говорить, потому что война. Елки такой, как мы привыкли на площади Свободы не будет, потому что война. И мы должны это понять. Но, тем не менее, зачем мы воюем, если не можем нашим детям и некоторым взрослым устроить Новый год. Поэтому давайте делать так, чтобы было безопасно, и мы сделаем. Некоторые интересные вещи. Вы увидите. Елка будет», — отметил Терехов.

Как сообщалось ранее, в Харькове не будут устанавливать главную городскую новогоднюю елку на площади Свободы, однако к праздникам украсят станции метрополитена.