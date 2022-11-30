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Елки в Харькове не будет, но к Новому году украсят станции метро — Терехов

Общество 18:53   30.11.2022
Елена Нагорная
Елки в Харькове не будет, но к Новому году украсят станции метро — Терехов Фото: Страна

В этом году в Харькове не будут устанавливать главную городскую новогоднюю елку на площади Свободы, однако к праздникам украсят станции метрополитена.

Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил изданию «Страна».

Он пояснил, что елку на площади не будут устанавливать в целях безопасности.

«При этом мы понимаем, что дети хотят и ждут праздника Нового года. Поэтому в целях той же безопасности мы праздничные мероприятия перенесем под землю, в метро. И это будет одним из сюрпризов для харьковчан. А большую шикарную ёлку поставим уже после нашей победы», — сказал Терехов.

«Страна» также опубликовала проект, как будет выглядеть харьковская подземка в новогодние праздники.


Фото: Страна

Ранее в пресс-службе горсовета сообщали, что торжественных празднований Нового года на площади Свободы не будет.

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При этом в Киеве новогоднюю елку установят — она будет символом несокрушимости, написал мэр Виталий Кличко. Елка будет искусственной, 12 метров в высоту и будет украшена верхушкой в виде герба Украины и энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора. Новогоднее дерево установят на Софийской площади.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 18:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году в Харькове не будут устанавливать главную городскую новогоднюю елку на площади Свободы, однако к праздникам украсят станции метрополитена.".