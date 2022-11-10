Нужна ли елка — мэр на Харьковщине проводит опрос, как праздновать Новый год
Фото: соцсети
Устанавливать ли новогоднюю елку в городе во время войны — с таким вопросом к жителям Первомайского на Харьковщине обратился мэр Николай Бакшеев.
Собрать социологию городской голова решил после того, как киевляне создали петицию, требуя не устанавливать новогоднюю елку в столице.
«В столице предлагают не устанавливать новогоднюю елку, а сэкономленные деньги направить на помощь армии и переселенцам. А что вы думаете по этому поводу? Следует ли устанавливать елку во время войны в нашем городе?» — спросил Бакшеев своих подписчиков в telegrаm.
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По состоянию на 9:20 10 ноября в опросе мэра приняло участие около 300 жителей города, большинство (52%) выбрало вариант: «Нет, я не могу себе позволить развлечения во время войны».
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 09:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Устанавливать ли новогоднюю елку в городе во время войны — с таким вопросом к жителям Первомайского на Харьковщине обратился мэр Николай Бакшеев".