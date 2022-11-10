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Нужна ли елка — мэр на Харьковщине проводит опрос, как праздновать Новый год

Общество 09:29   10.11.2022
Оксана Горун
Нужна ли елка — мэр на Харьковщине проводит опрос, как праздновать Новый год Фото: соцсети

Устанавливать ли новогоднюю елку в городе во время войны — с таким вопросом к жителям Первомайского на Харьковщине обратился мэр Николай Бакшеев.

Собрать социологию городской голова решил после того, как киевляне создали петицию, требуя не устанавливать новогоднюю елку в столице.

«В столице предлагают не устанавливать новогоднюю елку, а сэкономленные деньги направить на помощь армии и переселенцам. А что вы думаете по этому поводу? Следует ли устанавливать елку во время войны в нашем городе?» — спросил Бакшеев своих подписчиков в telegrаm.

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    • По состоянию на 9:20 10 ноября в опросе мэра приняло участие около 300 жителей города, большинство (52%) выбрало вариант: «Нет, я не могу себе позволить развлечения во время войны».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 09:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Устанавливать ли новогоднюю елку в городе во время войны — с таким вопросом к жителям Первомайского на Харьковщине обратился мэр Николай Бакшеев".