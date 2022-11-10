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Потрібна ялинка? Мер на Харківщині проводить опитування до Нового року

Суспільство 09:29   10.11.2022
Оксана Горун
Потрібна ялинка? Мер на Харківщині проводить опитування до Нового року

Чи встановлювати новорічну ялинку в місті під час війни – з таким питанням до мешканців Первомайського на Харківщині звернувся мер Микола Бакшеєв.

Зібрати соціологію міський голова вирішив після того, як кияни створили петицію, вимагаючи не встановлювати новорічну ялинку в столиці.

“У столиці пропонують не встановлювати новорічну ялинку, а зекономлені гроші направити на допомогу армії та переселенцям. А що ви думаєте з цього приводу? Чи слід встановлювати ялинку під час війни в ​​нашому місті?” запитав Бакшеєв своїх підписників у телеграмі.

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    • Станом на 9:20 10 листопада в опитуванні мера взяли участь близько 300 мешканців міста, більшість (52%) обрала варіант: “Ні, я не можу собі дозволити розваги під час війни”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 09:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи встановлювати новорічну ялинку в місті під час війни – з таким питанням до мешканців Первомайського на Харківщині звернувся мер Микола Бакшеєв".