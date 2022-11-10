Потрібна ялинка? Мер на Харківщині проводить опитування до Нового року

Чи встановлювати новорічну ялинку в місті під час війни – з таким питанням до мешканців Первомайського на Харківщині звернувся мер Микола Бакшеєв.

Зібрати соціологію міський голова вирішив після того, як кияни створили петицію, вимагаючи не встановлювати новорічну ялинку в столиці.

“У столиці пропонують не встановлювати новорічну ялинку, а зекономлені гроші направити на допомогу армії та переселенцям. А що ви думаєте з цього приводу? Чи слід встановлювати ялинку під час війни в ​​нашому місті?” – запитав Бакшеєв своїх підписників у телеграмі.

Станом на 9:20 10 листопада в опитуванні мера взяли участь близько 300 мешканців міста, більшість (52%) обрала варіант: “Ні, я не можу собі дозволити розваги під час війни”.