В Харькове не будут устанавливать новогоднюю елку в этом году

В Харькове не будет торжественных празднований Нового года на площади Свободы, сообщили в мэрии.

Традиционную новогоднюю елку на площади Свободы, ежегодно украшающей центр города, в этом году не будут устанавливать, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.