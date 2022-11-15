В Харькове не будут устанавливать новогоднюю елку в этом году
В Харькове не будет торжественных празднований Нового года на площади Свободы, сообщили в мэрии.
Традиционную новогоднюю елку на площади Свободы, ежегодно украшающей центр города, в этом году не будут устанавливать, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 14:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове не будет торжественных празднований Нового года на площади Свободы, сообщили в мэрии.".