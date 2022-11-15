У Харкові не встановлюватимуть новорічну ялинку цього року
У Харкові не буде урочистих святкувань Нового року на площі Свободи, повідомили у мерії.
Традиційну новорічну ялинку на площі Свободи, яка щорічно прикрашає центр міста, цього року не встановлюватимуть, повідомили у прес-службі Харківської міськради.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 14:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові не буде урочистих святкувань Нового року на площі Свободи, повідомили у мерії.".