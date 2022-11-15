У Харкові не встановлюватимуть новорічну ялинку цього року

У Харкові не буде урочистих святкувань Нового року на площі Свободи, повідомили у мерії.

Традиційну новорічну ялинку на площі Свободи, яка щорічно прикрашає центр міста, цього року не встановлюватимуть, повідомили у прес-службі Харківської міськради.