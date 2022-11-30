Ялинки в Харкові не буде, але до Нового року прикрасять метро – Терехов
Цьогоріч у Харкові не встановлюватимуть головну міську новорічну ялинку на майдані Свободи, проте до свят прикрасять станції метрополітену.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив виданню “Страна”. Він пояснив, що ялинку на площі не встановлюватимуть з міркувань безпеки.
“При цьому ми розуміємо, що діти хочуть і чекають на свято Нового року. Тому з метою тієї ж безпеки ми святкові заходи перенесемо під землю, в метро. І це буде одним із сюрпризів для харків’ян. А велику шикарну ялинку поставимо вже після нашої перемоги” , – сказав Терехов.
“Страна” також опублікувала проєкт, як виглядатиме харківська підземка у новорічні свята.
Фото: соцмережі
Раніше у пресслужбі міськради повідомляли, що урочистих святкувань Нового року на майдані Свободи не буде.
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При цьому у Києві новорічну ялинку встановлять – вона буде символом незламності, написав мер Віталій Кличко. Ялинка буде штучною, 12 метрів заввишки і буде прикрашена верхівкою у вигляді герба України та енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора. Новорічне дерево встановлять на Софійській площі.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 18:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цьогоріч у Харкові не встановлюватимуть головну міську новорічну ялинку на майдані Свободи, проте до свят прикрасять станції метрополітену.".