Новий рік у метро Харкова: Терехов розкрив деякі подробиці

Чи проводити новорічні заходи в метро Харкова, чи обмежитися лише прикрашанням станцій, міська влада наразі не визначилася, проте поки що планується, що в підземці будуть концерти для дітей.

Про це мер Ігор Терехов розповів журналістам. Кількість станцій, які прикрашатимуть, міський голова не назвав, проте наголосив, що бюджетні гроші на це не витрачатимуться.

“Для дітей будуть концерти. Для дітей це і робиться здебільшого”, – зазначив Терехов.

Щодо можливих заходів 31 грудня, то наразі це питання також обговорюється і залежить зокрема й від того, якою буде комендантська година, додав міський голова.

“Не все можу говорити, тому що війна. Ялинки такої, як ми звикли на майдані Свободи не буде, тому що війна. І ми повинні це зрозуміти. Але навіщо ми воюємо, якщо не можемо нашим дітям та деяким дорослим влаштувати Новий рік. Тому будемо робити так, щоб було безпечно, і ми зробимо. Деякі цікаві речі. Ви побачите. Ялинка буде”, – зазначив Терехов.

Як повідомлялося раніше, у Харкові не встановлюватимуть головну міську новорічну ялинку на майдані Свободи, проте до свят прикрасять станції метрополітену.