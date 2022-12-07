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Терехов показал главную елку Харькова в метро и анонсировал концерты (видео)

Общество 17:12   07.12.2022
Елена Нагорная
Терехов показал главную елку Харькова в метро и анонсировал концерты (видео) Фото: Вячеслав Хитрин

Мэр Харькова Игорь Терехов присоединился к эфиру национального телемарафона со станции метрополитена, где уже завершили установку и украшение новогодней елки.

Городской голова рассказал, что высота новогоднего дерева — 5,5 метров.

«Эта елка у нас будет, как главная елка города Харькова. Потому что сейчас идет война, и неуместно устанавливать елку, как мы всегда устанавливали на площади Свободы… Поэтому мы установили эту красивую елку в метрополитене, потому что здесь безопасно. Очень много детишек, которые уже сейчас вокруг этой елочки ходят, фотографируются», — отметил Терехов.

Видео: Вячеслав Хитрин

По его словам, вокруг елки в целях безопасности установлено ограждение.

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«Очень много харьковчан придет на эту станцию метрополитена, чтобы посмотреть на елку, чтобы послушать песни. Что касается наших детишек, то мы будем устраивать сказочные концерты на этой станции, и все желающие смогут прийти и посмотреть эти концерты», — добавил Терехов.

Видео: Харьковские известия

Как сообщалось ранее, новогоднее дерево установили на станции метро «Университет». Также елка уже появилась в ТРЦ «Никольский».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 17:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов присоединился к эфиру национального телемарафона со станции метрополитена, где уже завершили установку и украшение новогодней елки.".