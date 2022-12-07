Терехов показал главную елку Харькова в метро и анонсировал концерты (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов присоединился к эфиру национального телемарафона со станции метрополитена, где уже завершили установку и украшение новогодней елки.

Городской голова рассказал, что высота новогоднего дерева — 5,5 метров.

«Эта елка у нас будет, как главная елка города Харькова. Потому что сейчас идет война, и неуместно устанавливать елку, как мы всегда устанавливали на площади Свободы… Поэтому мы установили эту красивую елку в метрополитене, потому что здесь безопасно. Очень много детишек, которые уже сейчас вокруг этой елочки ходят, фотографируются», — отметил Терехов.

Видео: Вячеслав Хитрин

По его словам, вокруг елки в целях безопасности установлено ограждение.

«Очень много харьковчан придет на эту станцию метрополитена, чтобы посмотреть на елку, чтобы послушать песни. Что касается наших детишек, то мы будем устраивать сказочные концерты на этой станции, и все желающие смогут прийти и посмотреть эти концерты», — добавил Терехов.

Видео: Харьковские известия

Как сообщалось ранее, новогоднее дерево установили на станции метро «Университет». Также елка уже появилась в ТРЦ «Никольский».