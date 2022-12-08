Стало известно, когда откроют главную елку Харькова в метро
Фото: Павел Велицкий
Официальное открытие главной елки Харькова на станции метро «Университет» запланировано на День святого Николая, 19 декабря.
Об этом журналистам рассказали в пресс-службе горсовета, однако время открытия и подробности — пока не сообщили.
Мэр Игорь Терехов накануне показал, как выглядит елка, которую уже завершили устанавливать и украшать. Ее высота — 5,5 метров, и это главная елка города. В этом году из-за войны от новогоднего дерева на площади Свободы отказались.
Городской голова анонсировал, что в праздничные дни возле елки в метро будут проходить «сказочные концерты», в первую очередь для детей.
Как сообщалось, относительно мероприятий 31 декабря в горсовете пока не определились.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 20:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Официальное открытие главной елки Харькова на станции метро «Университет» запланировано на День святого Николая, 19 декабря.".