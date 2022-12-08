Стало известно, когда откроют главную елку Харькова в метро

Официальное открытие главной елки Харькова на станции метро «Университет» запланировано на День святого Николая, 19 декабря.

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе горсовета, однако время открытия и подробности — пока не сообщили.

Мэр Игорь Терехов накануне показал, как выглядит елка, которую уже завершили устанавливать и украшать. Ее высота — 5,5 метров, и это главная елка города. В этом году из-за войны от новогоднего дерева на площади Свободы отказались.

Городской голова анонсировал, что в праздничные дни возле елки в метро будут проходить «сказочные концерты», в первую очередь для детей.

Как сообщалось, относительно мероприятий 31 декабря в горсовете пока не определились.