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Стало известно, когда откроют главную елку Харькова в метро

Общество 20:49   08.12.2022
Елена Нагорная
Стало известно, когда откроют главную елку Харькова в метро Фото: Павел Велицкий

Официальное открытие главной елки Харькова на станции метро «Университет» запланировано на День святого Николая, 19 декабря.

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе горсовета, однако время открытия и подробности — пока не сообщили.

Мэр Игорь Терехов накануне показал, как выглядит елка, которую уже завершили устанавливать и украшать. Ее высота — 5,5 метров, и это главная елка города. В этом году из-за войны от новогоднего дерева на площади Свободы отказались.

Городской голова анонсировал, что в праздничные дни возле елки в метро будут проходить «сказочные концерты», в первую очередь для детей.

Как сообщалось, относительно мероприятий 31 декабря в горсовете пока не определились.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 20:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Официальное открытие главной елки Харькова на станции метро «Университет» запланировано на День святого Николая, 19 декабря.".