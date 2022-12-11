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Харьковчане смогут встретить Новый год в метро: Терехов назвал условие

Общество 20:24   11.12.2022
Елена Нагорная
Харьковчане смогут встретить Новый год в метро: Терехов назвал условие

Желающие смогут встретить 2023-й год возле главной елки Харькова на станции метро «Университет», сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

При этом мэр уточнил, что встретить Новый год в метро смогут те, кто придут на станцию «Университет» до начала комендантского часа (с 5 декабря согласно распоряжению главы ХОВА Олега Синегубова он начинается в 23:00 и заканчивается в 5:00 — ред.)

Терехов сообщил, что с 19 декабря — именно тогда состоится открытие елки в подземке — стартуют сказочные представления. Кроме того, 31 декабря там состоится небольшой концерт.

Мэр подчеркнул, что все новогодние мероприятия будут проводиться за счет спонсоров: из городского бюджета средств на это не тратили.

Ранее Терехов показал, как выглядит елка в метро. Ее высота — 5,5 метров, и это главная елка города. В этом году из-за войны от новогоднего дерева на площади Свободы отказались.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 20:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Желающие смогут встретить 2023-й год возле главной елки Харькова на станции метро «Университет», сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона".