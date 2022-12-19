Мало посмішок, бажань майже немає – св. Миколай на відкритті ялинки в Харкові

Вранці 19 грудня урочисто засяяла святковими вогнями головна ялинка Харкова, яка через війну цьогоріч встановлена ​​на станції метро “Університет”. Допомагали запалити ялинку Святий Миколай та мер Ігор Терехов, а на захід запросили школярів. Діти передавали свої побажання доброму чарівникові, і більшість просили про якнайшвидше закінчення війни. Про що мріють юні харків’яни – знає кореспондент МГ “Об’єктив”.

У Харкові на станції метро “Університет” відкрили головну ялинку міста Для новорічного дерева обрали одну з найменш глибоких станцій підземки.

Світлана, харків’янка

Ми приїхали подивитись. Дуже красиво. Дуже подобається. Нам дуже подобається. Все добре, все чудово.

Через небезпеку Харків відмовився від традиційної новорічної ялинки на майдані Свободи, яка роками вважалася найвищою в Україні.

Марина, харків’янка

На площі було дуже весело, гарно. Багато людей було. Ялинка була, концерт був, салют, феєрверки. Люди раділи.

Бюджетних коштів на ялинку, новорічні прикраси та концерти не витрачатимуть, запевняє мер Ігор Терехов.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Жодної копійки бюджетних коштів ми на це свято не витрачаємо. Це все за рахунок соціально відповідального бізнесу, наших підприємців. Також задіяні наші актори, які працюють у наших закладах культури.

У метро розмістили навіть будиночок Святого Миколая, де діти спілкувалися із добрим чарівником.

Святий Миколай

Красиво, красиво. Діти хороші. Йди до мене. Дивіться, які харків’яни гарненькі. Так, діти? Все буде добре.

У метро розпочалися святкові заходи. Новорічна вистава “Біла чаклунка Ледінелла” проходить для маленьких харків’ян та дітей-переселенців. Діти подорослішали. Вони хочуть, щоб закінчилася війна та зустрітися зі старими друзями.

Даша, харків’янка

Хочу, щоб війна закінчилася, щоби все було добре. Хочу, щоби друзі повернулися.

Лєра та Поліна з м. Вовчанськ

Хочемо, щоб швидше закінчилася війна і всі повернулися додому.

Святий Миколай

Дітки спокійнішими стали. Це правда. Бажань майже немає жодних. Це не дуже гарно. І дуже мало усмішок.

Настя, вихователька дитячого садка

Діти дуже задоволені, бо для дітей у такий час потрібні якісь заходи. Миру, добра та любові.